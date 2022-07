Po udhëtonte me gruan dhe dy fëmijët, ish-mesfushori i Juventus grabitet me armë dhe lihet në mes të rrugës

Felipe Melo dhe familja e tij kanë kaluar momente tmerri, ndërsa janë sulmuar nga disa grabitës të armatosur kur po largoheshin nga Rio de Zhaneiro pas fitores 4-0 ndaj Corinthians në Maracana.

Sipas raportimeve të medieve vendase, autorët zbritën mesfushorin e Flumineses së bashku me bashkëshorten e tij, dy fëmijët dhe një mik që udhëtonte me ta nga makina dhe më pas i morën automjetin dhe sende personale me vlerë.

Për fat të mirë të gjithë personat në fjalë janë mirë, ndonëse të tronditur kanë mundur të kthehen shëndoshë e mirë në shtëpi falë ndihmës së një çifti që kishin parë ngjarjen.

Kjo është hera e dytë që Felipe Melo pëson grabitje, pasi para disa muajsh në një nga shtëpitë e tij në Brazil i ishin grabitur bizhuteri dhe një sasi e konsiderueshme parash.

TESTONI NJOHURITË TUAJA RRETH PREMIER LEAGUE