PSG vazhdon “gjuetinë” ndaj emrave të mëdhenj, me parametër zero!

Paris Saint Germain gjatë verës së shkuar afroi shumë elementë me parametër zero gjatë verës së shkuar, si Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos apo edhe Lionel Messi.

Edhe verën e ardhshme PSG nuk ka ndërmend të shpenzojë shumë para në merkato dhe probabiliteti më i madh është të afrojë elementë të tjerë cilësorë që do të jenë pa kontratë, një prej tyre mund të jetë mesfushori i kombëtares franceze Paul Pogba i cili është në skandencë kontrate me Manchester United dhe pas disa muajsh do të jetë një lojtar i lirë në treg.

Paris Saint Germain ka nisur që tani kontaktet me Mino Raiolën që është agjenti i Pogba dhe gjasat më të mëdha janë që mesfushori të transferohet në Parc des Princes dhe ta vazhdojë karrierën në Ligue 1.