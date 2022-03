“Poker” golash ndaj Real Sociedad, madrilenët “blindojnë” kreun

Real Madrid ka fituar me “poker” golash ndeshjen e raundit të 27-të të La Ligës, kundër Real Sociedad.

Skuadra e Sociedad zhbllokoi rezultatin në minutën e 10’, pas një penalltie të realizuar nga Oyarzabal, megjithatë gëzimi i atij avantazhi do të zgjaste 30 minuta,

Camavinga barazoi në minutën e 40’, teksa 3 minuta më pas Modric përmbysi shifrat, duke bërë që pjesa e parë të mbyllej me rezultatin 2-1.

Pjesën e dytë madrilenët ishin më kërkues dhe tentuan në disa raste për të shënuar, me një gol të Benzema në minutën e 69’ që u anulua si pozicion jashtë loje pas verifikimit në VAR.

Megjithatë francezi tentoi sërish dhe në minutën 76’ i dhuroi Realit golin e tretë. “Los Blancos” nuk u kënaqën me aq dhe vetëm tre minuta më pas do të ishte Asensio ai që do të shënonte në portën e Real Sociedad dhe që do të vuloste rezultatin final të këtij takimi, pra 4-1.

Pas kësaj sfide Real Madrid vijon të kryesorë La Ligën, tashmë me 63 pikë, teksa Real Sociedad qëndron në vend të gjashtë me 44 pikë.