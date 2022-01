“Poker” i Realit me dyshen Vinicius-Benzema, vjen fitorja e parë në 2022!

Reali i Madridit hodhi pas krahëve humbjen ndaj Getafes, duke reaguar menjëherë në La Liga në sfidën shtëpiake ndaj Valencias. Los Blancos edhe pse vuajtën deri në momentin që zhbllokuan shifrat morën 3 pikë të arta ndaj Valencias pasi fituan me shifrat 4-1 në Santiago Bernabeu. Me këtë trepikësh Reali e thelloi në +8 avantazhin ndaj Sevillas për momentin. Benzema kaloi në epërsi madrilenët me golin e tij me penallti në minutën e 43. Rikthimi i Vinicius Jr i kishte dhënë një tjetër marsh Realit. Braziliani realizoi dy herë në pjesën e dytë duke hipotekuar fitoren e skuadrës së Ancelottit që vazhdon marshimin drejt titullit kampion. Te Valencia golin e vetëm e realizoi portugezi Guedes që fillimisht humbi një penallti por më pas topin e kthyer e çoi në rrjetë. Në fund kishte vend edhe për golin e dytë personal të Benzema që sigloi shifrat përfundimtare në 4-1.