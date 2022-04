“Pokeri” i Qardakut vulos titullin e Bylisit, Erzeni feston rikthimin në Superiore

Pasi siguroi ngjitjen në Superiore, skuadra e Bylisit ka fituar sot edhe titullin kampion të Kategorisë së Parë, falë suksesit me shifrat 4-3 ndaj Butrintit, që e dërgon në kuotën e 69 pikëve, katër më shumë se Erzeni, kur ka mbetur edhe një ndeshje për t’u luajtur.

Sulmuesi shkodran Eridon Qardaku ishte protagonist për mallakastriotët, pasi shënoi të katër golat, nga dy për çdo pjesë, duke hedhur kështu kandidaturën për “këpucën e artë” të Kategorisë së Parë.

Festë edhe në Shijak, me Erzenin që ka siguruar zyrtarisht rikthimin në elitën e futbollit shqiptar, pas një mungese prej shumë vitesh. Shijakasit triumfuan me rezultatin 1-4 në transfertën ndaj Vorës dhe siguruan biletën për në Superiore një javë para fundit të një sezoni të interpretuar në mënyrë thuajse perfekte.

Thuajse e kompletuar edhe zona Play Off për ngjitjen në Superiore, pasi Korabi e Apolonia janë të sigurta matematikisht, ndërsa Turbina, Tomori e Bylis do të luftojnë për dy vende, me dy të parat dukshëm favorite.

Sa i përket rënies në Kategorinë e Dytë, Shkumbinit, Maliqit e Vorës, u është bashkuar sot edhe Butrinti, ndërsa Play Out-i është totalisht i hapur, me 5 skuadra që do të provojnë deri në vërshëllimën e fundit të sigurojnë direkt mbijetesën.

Rezultatet e javës së 29:



Renditja: