Policia dhe Prokuroria nën urdhrat e Erion Veliajt, presion psikologjik njerëzve të futbollit

Nëse dikush vërtet ka besuar se kërcënimet e Erion Veliajt për përdorimin e Prokurorisë dhe SPAK-ut, mes shumë thagmash të tjera, ishin thjesht muhabete çunash, do të zhgënjehet. Kryetari i Bashkisë së kryeqytetit, mbi të cilin rëndojnë akuza dhe dosje shumë më të rënda, që vijon t’i driblojë me lehtësinë më të madhe, e ka kthyer në realitet betejën e tij me njerëzit e futbollit.

Me dhjetëra përfaqësues të shoqatave sportive, figura të njohura të sportit dhe drejtues të institucionit, janë thirrur me urgjencë në ambientet e prokurorive, duke kapërcyer me urgjence dosje pafund të ngritura kapicë, shumë më të ndjeshme për opinionin e gjerë, vetëm për të zbatuar urdhrin politik të Erion Veliajt.

Vetëm për të risjellë në vëmendje të gjithsecilit, kujtojmë dosjet për shumë procese zgjedhore në vend, dosje që qelben nga era e korrupsionit dhe dëmit ekonomik ndaj shtetit deri tek organizimi i asambleve të partive politike, të cilat prokurorët vijojnë t’i pasojnë si topa futbolli prej vitesh.

Ndërkohe, ambicia pa fre e Erion Veliajt për të pushtuar edhe ishullin e fundit në këtë vend, ka nxitur prokurorët të thërrasin me urgjencë shumë përfaqësues të futbollit, që prej një jete me mentalitetit e sportistit dhe “fair playt” të injektuar në gjen, nuk i njihnin dyert e policisë dhe prokurorisë, duke u bërë presione nga më të ndryshmet për pengimin e një procesi normal zgjedhor të një prej shoqatave të shumta në këtë vend.

Urgjenca e prokurorive të ndryshme kompromentohet në maksimum nga ndikimi dhe urdhrat e politikës, marrë në konsideratë rastet e shumta në të cilat futbolli ka kërkuar ndihmën dhe bashkëpunimin e policisë dhe prokurorisë për të luftuar problematikat me dhunën në stadiumet tona, por në çdo rast është lënë i braktisur.

Për të gjitha këto, apeli shkon për çdonjërin, që është bërë pjesë e një procesi të tillë të mbushur me presione dhe dhunë psikologjike mbi njerëzit që punojnë, organizojnë, financojnë apo edukojnë një shumicë të fëmijësh të rinjsh dhe të rejash, ndonëse në kushte shumë të vështira dhe me mbështetje minimale, të ndalet dhe të lejojë topin e futbollit të ndjekë rrugëtimin e tij, edhe sepse ky sport ka në AND-në e tij të zhvillohet në një klimë miqësore, me rregulla të qarta, me frymën e “fair play”-t, larg presionit të politikës dhe organeve të drejtësisë nën presion.