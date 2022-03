“Populli i Ukrainës kërkon paqe”, video-mesazhi i Shevchenko në derbin Milan-Inter

Derbi i Maddoninës, Milan-Inter, i vlefshëm për çerekfinalen e Kupës së Italisë ka nisur me një mesazh të legjendës së “Djallit”, Andriy Shevchenko. 45-vjeçari ka dërguar një video-mesazh në lidhje me pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Trajneri i Genoas ka bërë thirrje për paqe dhe ka theksuar se vendi i tij nuk do luftë.

“Populli i Ukrainës kërkon paqe, sepse paqja nuk ka kufi. Një përqafim për të gjithë” -tha ai.

Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në ditët e fundit të muajit shkurt dhe shumë persona kanë humbur jetët, teksa të shumtë kanë qenë sportistë që kanë reaguar në lidhje me këtë situatë dramatike.