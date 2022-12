Portierët e kombëtares telashe me minutazhin, pas Berishës edhe Strakosha në merkato

Pas Etrit Berishës që pritet të largohet nga Torino për shkak të minutazhit të ulët, të njëjtin veprim duket se do të ndjekë edhe portieri tjetër i kombëtares, Thomas Strakosha. I transferuar në verë me shumë bujë tek Brentford në Premier League, 27-vjeçari nuk ka mundur të fitojë besimin e stafit teknik me trajnerin Thomas Frank që preferon spanjollin David Raya.

Deri në këtë pikë të sezonit, Strakosha është aktivizuar në vetëm një ndeshje të Brentford, dhe ajo e luajtur në Kupë ndaj Colchester, teksa ende nuk ia ka dalë të debutojë në Premier League që ishte edhe ëndrra e tij.

I zhgënjyer nga klubi i Premier League, në Itali raportojnë se ish-gardiani i Lazios është i gatshëm të ndryshojë ambient dhe në merkaton e janarit të transferohet në një skuadër ku të ndjehet sërish i rëndësishëm e numri një mes shtyllave, për të pasur më pas edhe mundësinë që të rifitojë pozicionin e tij në kombëtaren e Shqipërisë.