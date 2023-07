Porto nuk pret më, nis kontaktet me Barçën për Nico Gonzales

Klubi i Portos ka kontaktuar Barçën për një transferim të mundshëm të mesfushorit Nico Gonzales në Portugali.

Për lojtarin e datëlindjes 2002 kjo duket të jetë një mundësi e mirë pasi nën urdhrat e Xavit është e vështirë që spanjolli të marrë mjaftueshëm minuta, që do t’i shërbenin për rritjen si futbollist, dhe tani ekziston mundësia që lojtari të mos udhëtojë me ekipin për në turneun e USA.

Klubi portugez është në pritje të një përgjigje nga klubi “Blaugrana” edhe pse gjithçka varet nga formula që do të çojë Nicon në Dragao. Porto do të preferonte që ta merrte mesfushorin me formulën e huazimit me të drejtë blerje përfundimtare. Megjithatë Barcelona preferon që të ruajë klauzolën për të drejtën e riblerjes së futbollistit në të ardhmen

Porto duket sikur nuk është klubi i vetëm i interesuar për 21-vjeçarin. Gjithashtu në garë për të është edhe Girona, sidomos pas mbylljes së marrëveshjes me Barcelonën për transferimin e Oriol Romeu. Dhe trajneri i Gironas Michel ka kërkuar të bisedojë me mesfushorin për ta bindur të transferohet tek ekipi i tij. Një tjetër klub që interesohet për Nico është edhe Real Betis me drejtorin sportiv Ramon Planes që e njeh mirë futbollistin, megjithatë gjithçka varet nga paga e Spanjollit e cila mund të jetë e papërballueshme për klube si Girona apo Betis.

Nico është një lojtar që ka dalë nga akademia e Barcelonës, teksa sezonin e kaluar e kaloi në huazim tek skuadra e Valencias, nga e cila u rikthye 30 qershorin e këtij viti. Kartoni i 21-vjeçarit kushton 10 milion Euro.