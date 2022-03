Portugalia gati për Play-Off, trajneri Santos shpall listën e lojtarëve për ndeshjen ndaj Turqisë

Kombëtarja e Portugalisë nuk ia doli të siguronte një biletë direkte për në Kupën e Botës, Katar 2022 e tashmë duhet të kalojë nëpërmjet kalvarit të Play-Off. Luzitanët do të përballen fillimisht me Turqinë më datë 24 mars në Estadio Do Dragao dhe nëse e kalojnë me sukses këtë provë atëherë do të përballen në finale me fituesen e çiftit Itali-Maqedoni e Veriut.

Së fundmi, trajneri Fernando Santos ka shpallur edhe listën me 25 lojtarët e grumbulluar ku sigurisht nuk mund të mungonte lideri dhe kapiteni i skuadrës, Cristiano Ronaldo. 37-vjeçari do të provojë të udhëheqë kombëtaren e tij drejt Botërorit që me gjasë për të pritet të jetë i fundit në karrierë.

Ndërkohë, listës së të grumbulluarëve nuk i mungojnë yjet si Cancelo, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Diego Jota, Joao Felix apo edhe Rafael Leao. Sakaq, tekniku Santos ka përfshirë në këtë listë edhe lojtarë me eksperiencë si portieri Rui Patricio, Pepe, Moutinho, Neves.