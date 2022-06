Prag Estonia/ Reja i dërgon ftesë talentit të mbrojtjes, bashkohet me kuqezinjtë

Një tjetër lojtar i është bashkuar kombëtares shqiptarë ditën e sotme. Ai është Adrian Bajrami, mbrojtësi që mban shiritin e kapitenit te Benfica U23.

20-vjeçari është grumbulluar edhe më parë nga Edoardo Reja, por nuk ka arritur ende të debutojë me kombëtaren.

Shqipëria luan përballë Estonisë të hënën në “Air Albania”, duel që nis prej orës 18:00 dhe që do të transmetohet në Supersport 2.

Trajneri italian ka bërë disa ndryshime në listën e tij, teksa Etrit Berisha, Nedim Bajrami, Ivan Balliu, Kristjan Asllani, Klaus Gjasula, Berat Gjimshiti, Sokol Cikalleshi, Bekim Balaj, Ardian Ismajli, Marash Kumbulla dhe Kastriot Dermaku do të largohen nga grumbullimi dhe nuk do të jenë të gatshëm për sfidën me Estoninë.

Me ekipin janë bashkuar edhe pesë lojtarët e rinj të ftuar së fundmi: Arbnor Muçolli, Jon Mersinaj, Enis Çokaj, Simon Simoni dhe Kevin Haveri. Anësori i majtë është pjesë e Riminit, teksa për 20-vjeçarin ka interesim konkret nga klubi i Torinos.

Reja i ka dërguar një ftesë edhe Bajramit, i cili shpreson të marrë minuta dhe të debutojë me kombëtaren shqiptare.

Lista e lojtarëve që do të jenë prezent për ndeshjen ndaj Estonisë

Elhan Kastrati

Gentian Selmani

Simon Simoni

Frederic Veseli

Elseid Hysaj

Adrian Bajrami

Enea Mihaj

Erjon Hoxhallari

Kevin Haveri

Amir Abrashi

Ylber Ramadani

Taulant Seferi

Myrto Uzuni

Giacomo Vrioni

Armando Broja

Enis Çokaj

Jon Mersinaj

Arbnor Muçolli

Endri Çekiçi

Ermir Lenjani