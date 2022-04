Barça kërkon suksesin e radhës ndaj E. Frankfurt, Atalanta para një tjetër testi gjerman

Barcelona do të kërkojë që të vijojë me ecurinë e saj fantastike edhe në Europa League, ku në çerekfinale do të masë forcat me Eintracht Frankfurt. Skuadra e Xavit ka pësuar humbje për herë të fundit në datën 20 janar e që nga ajo kohë ka pasur një ecuri mjaft të mirë, teksa e sheh veten në vendin e dytë të La Ligas dhe konsiderohet si një prej skuadrave favorite për të patur suskes dhe në Europa League.

Skuadra e nga Frankfurt nuk ka treguar qëndrueshmëri në këtë edicion, teksa mori kualifikimin në limitet e shtesës ndaj Real Betis, me një gol në minutën e 120. Aktualisht gjermanët ndodhen në vendin e nëntë në Bundesliga, por në një pikë të tillë të këtij kompeticioni mund t’i hapin punë çdo kundërshtari.

Në “Red Bull Arena” do të luhet një tjetër përballje interesante, me Leipzig që do të presë Atalantën. Gjermanët kaluan raundin e mëparshëm pa zbritur në fushë, pas vendimit për të përjashtuar Spartak Moskë, për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ndërsa Atalanta eliminoi Bayer Leverkusen, në dy ndeshje tepër të bukura. Leipzig vjen me moralin lart në këtë përbalje pasi mundi thelë Dortmundin në javën e fundit, ndërsa Atalanta u mund nga Napoli në Bergamo.

Në Londër, West Ham dhe Lyon do të zhvillojnë aktin e parë mes tyre. Londinezët po zhvillojnë një edicion mjaft të mirë teksa garojnë për vendin e katërt në kampionat, ndërsa janë në rrugëtimin e tyre në Europa League eliminuan Sevillan. Lyon, pavarësisht emrit që ka, nuk ka shkëlyer këtë edicion, teksa në kampionat nuk është në pozita komode, por nuk duhet harruar që në raundin e mëparshëm eliminuan Porton. Suksesi në këtë kompeticion do të ishte shpëtimi për francezët. Ndeshja tjetër do të jetë ajo mes Bragës dhe Rangers, që po ashtu pritet të jetë e ekuilibruar.