Prej kohësh në “orbitën” e Real Madrid, trajneri spanjoll rinovon kontratën

Real Madrid ka nisur nga puna për të gjetur zëvendësuesin e trajnerit Carlo Ancelotti që në fundin e këtij sezoni do të mbyllë aventurën me “Los Blancos”, për të nisur një eksperiencë të re larg Europës teksa do të marrë përsipër kombëtaren e Brazilit. I preferuari i madrilenëve është Xabi Alonso, një ish-futbollist i Realit dhe që ambientin e kryeqytetasve e njeh mjaft mirë.

Por, për të mbërritur te 41-vjeçari nuk është e lehtë pasi Xabi Alonso është aktualisht në krye të Bayer Leverkusen. Spanjolli po bën mjaft mirë te “Aspirinat” dhe jo më kot drejtuesit e klubit së fundmi njoftuan rinovimin e kontratës me Xabi Alonson.

🤩 The coach stays! 🤝#Bayer04 have agreed a two-year extension to the contract with head coach Xabi #Alonso. The Spaniard’s new contract runs to 30 June 2026. ⚫️🔴 pic.twitter.com/ARzUdpVpxa

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 4, 2023