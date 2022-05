Premier League ul siparin/ Verdiktet finale, ja skuadrat që shkojnë në Champions, Europa dhe Conference League

Premier League ka mbyllur këtë të dielë sezonin 2021-2022, me Tottenham që u është bashkuar Manchester City-t, Liverpool-it dhe Chelsea-t në Champions League, teksa Arsenal pavarësisht fitores do duhet që të konkurrojë në Europa League.

Manchester City fitoi titullin e tetë në histori pas fitores me përmbysje me rezultatin 3-2 ndaj Aston Villas. Golat për Aston Villan u shënuan nga Cash në minutën e 37’ dhe Coutinho në minutën e 69’, teksa për City-n realizuan Gundogan në minutën e 76’, Rodri barazoi në minutën e 78’ dhe Gundogan vulosi fitoren në minutën e 81’. City shkoi në kuotën e 93 pikëve, teksa Aston Villa në vendin e 14 me 45 pikë.

Liverpool fitoi me rezultatin 3-1 ndaj Wolves, por pavarësisht kësaj e mbylli sezonin në vendin e dytë me 92 pikë. Golat për “The Reds” i realizuan Mane në minutën e 24’, Salah në të 84-ën dhe Robertson në minutën e 89’, teksa për Ëolves shënoi Neto në minutën e 3’. Wolves e mbyllën këtë sezon të Premier League në kuotën e 51 pikëve në vend të 10’.

Chelsea fitoi me rezultatin 2-1 ndaj Watford dhe e mbylli këtë sezon të Premier League në vend të tretë. Golat për “blutë” e Londrës i shënuan Havertz në minutën e 11 dhe Barkley në minutën e 90+1’, teksa për Watford shënoi në minutën e 87’ Gosling. Kështu Chelsea e mbyll këtë edicion me 74 pikë, ndërsa Watford në vend të 19-të me 23 pikë dhe sezonin tjetër do të luajë në Championship.

Tottenham fitoi bindshëm me rezultatin 0-5 në transfertë ndaj Norwich, me golat që u shënuan nga Kulusevski në minutën e 16’ dhe 64’, Kane në të 32-ën dhe dy golat e tjerë nga Son në minutën e 70’ dhe të 75’. Kështu “Spurs” e mbyllin këtë edicion në vend të katërt me 71 pikë, teksa “kanarinat” në vend të fundit me 22 pikë dhe sezonin e ardhshëm do të luajnë në Championship.

Arsenal po ashtu ka marrë një fitore të thellë ndaj Everton të cilët i mundën me rezultatin 5-1. Golat për “The Gunners” i realizuan Martinelli në minutën e 27’, Nketiah 31’, Cedric 56’, Gabriel 59’ dhe Odegaard në të 82-ën, ndërsa për Everton shënoi vetëm Van de Beek në të 45+3’. Kështu pavarësisht fitores së thellë Arsenal renditet në vend të pestë me 9 pikë dhe do konkurrojë në Europa League, teksa Everton renditet në vend të 16’ me 39 pikë.

Manchester United u mund me rezultatin 1-0 nga Crystal Palace, me golin e vetëm që u realizua nga Zaha në minutën e 37’, por pavarësisht disfatës United do të garojë në Europa League, pasi West Ham u mund me rezultatin 3-1 nga Brighton dhe si rezultat do të konkurrojë në Conference League. Golat për Brighton i realizuan Veltma në të 50’, Gross në të 80-ën dhe Welbeck në të 90+2’, teksa për “Hammers” shënoi Antonio në të 40-ën. Kështu Manchester United renditet në vend të gjashtë me 58 pikë, West Ham në vend të shtatë me 56 pikë, Crystal Palace në vend të 13-të me 45 pikë, teksa Brighton në vend të nëntë me 51 pikë.

Leeds siguroi mbijetesën në Premier League pas fitores në transfertë me rezultatin 1-2 ndaj Brentford. Golin e vetëm për vendasit e shënoi Canos në minutën e 78’, teksa për Leeds realizuan Raphina, që shënoi nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 56’ dhe Harrison në minutën e 90+4’. Kështu Brentford e mbyll sezonin në vend të 13-të me 46 pikë dhe Leeds në vend të 17-të me 38 pikë.

Burnley u është bashkuar Watfordit dhe Norwich, duke plotësuar treshen që sezonin e ardhshëm do të luajnë në Championship, pas humbjes me rezultatin 1-2 ndaj Newcastle. Golin e vetëm për vendasit e shënoi Cornet në minutën e 69’, teksa për miqtë shënoi Wilson në minutën e 20’ dhe të 60’. Burnley e mbylli këtë edicion të Premier League në vend të 18-të me 35 pikë, teksa Newcastle në vend të 11-të me 49 pikë.

Në fund Southampton i Armando Brojës pësoi një disfatë te thellë në takimin e fundit të këtij edicioni ndaj Leicester. “Dheplrat” fituan me rezultatin 4-1 në shtëpi, me golat që për ta i shënuan Maddison në minutën e 49’, Vardy në të 74-ën dhe Perez në minutën e 81-të dhe të 90+6, teksa për Southampton golin e vetëm e realizoi Ward-Prowse, që shënoi nga pika e bardhë e penalltisë.

Kështu Southampron e mbyll këtë sezon të Premier League në vend të 15-të me 40 pikë, ndërsa Leicester humbet Europën, duke u renditur në vend të tetë me 52 pikë.