Presidenti i La Ligas zhvlerëson Ligue 1 dhe PSG-në: Messi po i mungon futbollit…

Presidenti i La Ligas, Javier Tebas, mori pjesë në “Olé Sports Summits” të organizuar nga gazeta argjentinase, ku foli për shumë çështje të futbollit.

Largimi i Messit nga La Liga: “Mendoj se Messi nuk i mungon vetëm në La Ligas, por i mungon edhe futbollit, sepse liga franceze është ajo që është, apo jo? Futbolli i tij ndihet më pak te PSG sesa te Barcelona. Le të shpresojmë që ai të zhvillojë një Botëror të mrekullueshëm, sepse atje të gjithë do të mund ta shohim përsëri”.

Rikthimi i mundshëm te Barça: “Nuk i shoh të gjithë tifozët duke parë PSG kundër Nantes, nuk e shoh. Me Barçën është e kundërta. Nuk e di nëse Messi do të ketë një përvojë të fundit te Barça, sepse do të varet nga ai. Shpresoj që të rikthehet, mbi të gjitha do të ishte mirë që ai të rikthehej në futbollin spanjoll. Mendoj se ishte një gabim largimi i tij. Sipas mendimit tim, Barça-Messi ishte një aleancë afatgjatë shumë e dobishme për Messin dhe për vetë Barçën”.

A i mungon La Ligas CR7? “Epo, mendoj se Messi duhet të kthehet para Cristianos… Ata u larguan, megjithatë ne jemi ende në nivelin më të lartë, apo jo?”