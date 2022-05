Presidenti i PSG “thumbon” Real Madridin: Paratë nuk janë të rëndësishme për Mbappe!

E ardhmja e Kylian Mbappe tashmë është e vendosur me sulmuesin e talentuar që ka vendosur të qëndrojë në Francë dhe të rinovojë deri në vitin 2025 kontratën me klubin e PSG. Presidenti i parisienëve, Nasser Al-Khelaifi arriti të fitonte luftën me Real Madrid për 23-vjeçarin, kampion të Botës me Francën në vitin 2018, teksa i ofroi disa privilegje në klub, por edhe një sasi të madhe parash.

Sipas shtypit europian, Mbappe do të përfitojë 110 milionë paund vetëm bonus për rinovimin e kontratës ndërsa në një sezon të vetëm do të “fusë” në xhep 20 milionë paund. Megjithatë, pavarësisht shifrave ekstreme, sheiku, president i PSG, Nasser AL-Khelaifi në një konferencë për mediat së fundmi theksoi se Mbappe nuk qëndroi në Francë për paratë, por për projektin sportive.

Madje, nuk ngurroi të thumbonte Real Madridin duke u shprehur se në Spanjë, një klub tjetër ishte i gatshëm të paguante edhe më shumë për sulmuesin.

“Paratë nuk janë të rëndësishme për Mbappe, ka një tjetër klub në Spanjë që ishte i gatshëm të paguante më shumë për atë. Projekti sportiv ishte shumë më i rëndësishëm për Mbappe”, u shpreh Al-Khelaifi.