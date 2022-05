Prezantimi i trofeut të Conference League, Duka: Ju urojmë mirëseardhje dhe rikthehuni sërish në Tiranë

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, së bashku me ish-kapitenin e kombëtares, Lorik Canën dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliajn kanë prezantuar ditën e sotme në “Sheshin Skënderbej” trofeun e Conference League, me finalen që do të luhet në “Air Albania” nesër, 25 maj, në orën 21:00.

Duka iu uroj mirëseardhjen të gjithë tifozëve të Romës dhe Feyenoord-it në Tiranë, ndërsa iu uroj suksese skuadrave në fjalë në finale.

“Mirëserdhët në Tiranë, sot është një ditë e veçantë për ne që prezantojmë për herë të parë trofeun e parë të Conference Leagues. Është ditë e veçantë për Tiranën është ditë fantastike. Ju urojmë mirëseardhjen dhe ju urojmë të vini përsëri në Tiranë. Ju uroj të gjithë bashkë ta shijojmë këtë aktivitet. Ju uroj suksese ekipit të Romës dhe të Feyenoordit, uroj që të dy ekipet të dhurojnë sa më shumë spektakël.”-deklaroi Presidenti i FSHF-së.