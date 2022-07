Pritet akordi me Liverpool, Juventus ofertë për sulmuesin e The Reds

Trajneri i Juventus, Massimiliano Allegri është në kërkim të një sulmuesi pasi në organikën e aktuale rolin e një të tilli e kanë vetëm Dusan Vlahovic dhe Moise Kean. Madje, ky i fundit edhe mund të largohet në merkato, ndaj nevoja për një rezervë të Vlahovic është reale.

Bardhezinjtë ishin të gatshëm të rikthenin në organikë Alvaro Morata, mirëpo tratativa me Atletico Madrid ka mbetur në vendnumëro. Ndaj, “Zonja e Vjetër” ka ndryshuar objektiv dhe tashmë pretendon shërbimet e Roberto Firmino nga Liverpool.

Sipas të përditshmes Tuttosport, torinezët kanë ofruar 23 milionë euro për brazilianin ndërsa drejtuesit e The Reds po marrin kohë para se të kthejnë një përgjigje përfundimtare. Gjithsesi, gjithnjë sipas Tuttosport, palët janë shumë pranë marrëveshjes dhe orët e ardhshme mund të rezultojnë vendimtare. Në sezonin e fundit, edhe pas transferimit të Luis Diaz, 30-vjeçari është aktivizuar në vetëm 20 ndeshje të Premier League me Liverpool duke humbur statusin e titullarit ndërsa e përfundoi kampionatin me pesë gola dhe katër asiste.