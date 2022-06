Problemet e Ferrarit “transferohen” në Kanada, Leclerc rrezikon penalizimin

Çmimi i Madh i Azerbaixhanit rezultoi të ishte një dështim për Ferrarin teksa dy pilotët e skuderisë kokëkuqje nuk mundën ta mbyllnin garën për shkak të problemeve që u shfaqën në makinën italiane. Carlos Sainz pati një problem me marshet në fillimin e garës, ndërsa më tragjike ishte ajo që i ndodhi Charles Leclerc.

Piloti monegask ishte në kryesim të garës kur në xhiron e 15-të nga motori nisi të dal tym, me Leclerc që u detyrua të hapte krahun dhe të qëndronte në rolin e spektatorit teksa rivali i tij Verstappen fitonte garën. Megjithatë, telashet nuk kanë përfunduar për Ferrarin dhe sidomos për Leclerc. Formula 1 këtë fundjavë zhvendoset në Kanada dhe mekanikët e skuderisë italiane duket të rikthejnë në gjendje pune makinën e Leclerc.

Kështu, sistemi i “Power Unit” do të kalojë në “lupën” e mekanikëve ndërsa makina e ka të nevojshëm përdorimin e një motori të ri. Por, nëse nga garazhdi i Ferrarit do të vijë lajmi se makina e Leclerc ka nevojë edhe për një turbo të re, atëherë piloti 23-vjeçar do të duhet të niset i penalizuar në Kanada duke humbur kështu pozicione të rëndësishme përballë Verstappen që tashmë në renditjen botërore i është shkëputur me një avantazh prej 34 pikësh.