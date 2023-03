Problemet me Chelsea-n, Aubameyang nën vëzhgimin e Inter

Emri i Pierre-Emerick Aubameyang është rikthyer sërish në krye të dëshirave të Inter, me gabonezin që me siguri do t’i thotë lamtumirë Chelsea-t në fund të sezonit, duke ndërprerë kontratën dhe për rrjedhojë do të jetë në gjendje të gjejë një skuadër të re me parametra zero.

“Zikaltërit” po shikojnë për alternativa në sulm, pasi nëse gjërat nuk shkojnë siç duhet dhe largimi i Romelo Lukakut do ishte i pa evitueshëm, skuadrës do i duhej me patjetër një sulmues me përvojë dhe që të mund të garantojë gola.

Ideja e Firminos, duke qenë se ai nuk do të rinovojë me Liverpool-in gjithashtu qëndron, por në situatën e Aubameyang ishi i Arsenal duket deri diku më i arritshëm.