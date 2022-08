Pronarët e Newcastle shpërblejnë trajnerin me kontratë afatgjatë

Pronarët e rinj të Newcastle votëbesojnë Edie Howe. Trajneri aktual i “Magpies” nënshkroi një kontratë të re “afatgjatë” këtë të premte, vetëm nëntë muaj pas mbërritjes së tij në “St James’ Park”.

“Është një ndjenjë e mrekullueshme të përkushtohem në të ardhmen në këtë klub të jashtëzakonshëm. Jam jashtëzakonisht krenar që jam trajneri kryesor i Newcastle United dhe kam shijuar çdo moment këtu”.

Newcastle pritej të shpenzonte shuma të mëdha gjatë verës me mbështetjen e Fondit të Investimeve Publike Saudite. Mirëpo deri më tani shpenzimet kanë qenë relativisht të përmbajtura (vetëm 60 milionë stërlina). Janë blerë vetëm emra të tillë si: mbrojtësi holandez, Sven Botman, portieri Nick Pope, si dhe u arrit një marrëveshje e përhershme për mbrojtësin e majtë Matt Targett.

Newcastle e nis sezonin në Premier League të shtunën, në shtëpi, ndaj Nottingham Forestit të sapopromovuar në elitë.

🤝 Newcastle United are delighted to announce that Eddie Howe has signed a new long-term contract!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 5, 2022