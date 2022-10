Protagonist në ecurinë e Arsenal, “The Gunners” rinovojnë me titullarin

Gabriel Magalhaes ka nënshkruar një kontratë të re afatgjatë me Arsenal. Që kur u bashkua nga Lille në shtator 2020, Gabriel është bërë pjesë e rëndësishme e “The Gunners”, duke bërë 81 paraqitje në të gjitha garat, ndërsa këtë sezon ka mbajtur rolin e titullarit të padiskutishëm,

Në një publikim në faqen zyrtare, Arsenal bën me dije se mbrojtësi 24-vjeçar do jetë pjesë e ekipit të tyre për shumë gjatë.

Duke folur për rinovimin e mbrojtësit Mikel Arteta u shpreh: “Gabi ka treguar cilësi të mëdha që kur u bashkua me ne. Ai është një lojtar i ri me një etikë të madhe pune dhe performancat e tij të qëndrueshme kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme për ne gjatë dy sezoneve të fundit. Të punosh me Gabin çdo ditë është kënaqësi, ai ka krijuar marrëdhënie të forta me të gjithë në klub dhe ne jemi shumë të kënaqur që ai dëshiroi rinovimin.”