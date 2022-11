Protestojnë shtatë Kombëtare, FIFA ndryshon mbishkrimin në shiritin e kapitenëve

Mbajtja e shiritit të kapitenit me mbishkrimin “One Love” në Botërorin e Katarit, vazhdon të krijojë polemika dhe debate të shumta.

Shtatë kombëtare (Anglia, Uellsi, Holanda, Gjermania, Belgjika, Danimarka dhe Zvicra) kanë reaguar me një deklaratë të përbashkët, duke theksuar se nuk do bien pre e kërcënimeve me ndëshkimin e kapitenëve me karton të verdhë.

“Kam folur me autoritetet më të lartë në vend dhe më është konfirmuar se të gjithë janë të mirëpritur”, deklaroi Gianni Infantino, presidenti i FIFA-s. Qeveria Botërore e Futbollit ka marrë një vendim zyrtar që lejon kapitenët e Kombëtareve të mbajnë në krah shiritin me mbishkrimin “Jo diskriminimit”.

Një gjë e tillë ishte vendosur të lejohej nga ndeshjet çerekfinale në vazhdim, por kapitenët do kenë mundësinë ta mbajnë në krah që në sfidat e para të fazës së grupeve.