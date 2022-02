PSG “mbulon me ar” Mbappenë për ta bindur të qëndrojë në “Parc des Princes”

45 milionë motive për të qëndruar për Kylian Mbappenë, “Mbretin” e ri të futbollit botëror. Sulmuesi shkëlqeu në 1/8 e Champions mes Paris Saint Germain dhe Real Madridit me një gol që peshon shumë për klubin e Emirit të Katarit. Vetëm se “bomberi” i PSG ka një kontratë në skadencë dhe mund të transferohet te Reali, edhe pse në klub po bëjnë të pamundur për ta mbajtur, dhe i kanë vënë në tryezë një ofertë “faraonike” për të rinovuar, plot 45 milionë euro neto në sezon, pa përfshirë këtu bonuset dhe shpërblimin në momentin e firmës.

Janë këto shifrat që bën të ditura e përditshmja “Le Parisiene” për një pagë që do ta bënte Mbappenë lojtarin më të paguar në botë, e madje me një distancë të madhe nga ndjekësit. Një pagë gjithsesi në lartësinë e vlerës së një sulmuesi që po shfaq talent të jashtëzakonshëm. Në sfidën me Realin bëri Messin e kohërave të arta, teksa argjentinasi u shfaq si një lojtar normal në krahasim me francezin, që ndeshje pas ndeshjeje po konfirmon se është elementi i referimit në skuadrën e “yjeve” të PSG.

Diçka që në klubin francez e kanë kuptuar vonë, sipas “Le Parisien”, dhe për këtë arsye mori jetë telenovela e merkatos së verës së kaluar, me Mbappenë që kërkoi të shitej te Reali, që ofroi fillimisht 180 milionë euro dhe më pas 200 milionë për ta marrë në “Bernabeu”. Emiri i Doha-s gjithsesi e refuzoi ofertën, duke menduar për Championsin në vitin e Botërorit të Katarit. Ndaj dhe klubi tani ka bërë kundërlëvizjen, duke i ofruar një rinovim prej 45 milionë eurosh neto në sezon, plus edhe një shpërblim të majmë në momentin e firmës.

Mbappe ndërkohë nuk çekuilibrohet. Kjo pasi siç kujton gazeta franceze, miliona do të fitojë kudo që të shkojë për të luajtur sezonin e ardhshëm. Reflektimi i tij ka të bëjë me fokusin e tij te projekti dhe te roli që do të ketë në të. Në Madrid janë gati t’i ofrojnë fronin që kishte Ronaldo, idhulli i tij i fëmijërisë. Në Paris synojnë t’i ofrojnë rolin e liderit që Messi nuk duket në gjendje ta marrë, për të krijuar një cikël ambicioz fitoresh. Një dilemë e madhe kjo për Mbappe, që të paktën publikisht bën të ditur se ende nuk ka vendosur për të ardhmen.