PSG mbush arkat, “lumë milionash” nga sponsori i ri i fanellës

Humbjet ekonomike kanë qenë të mëdha për klubin e Paris Saint Germain gjatë viteve të fundit, megjithatë e ardhmja nuk është aspak në rrezik.

Kjo pasi PSG njoftoi akordin me sponsorin e ri, që do të jetë “Qatar Airways” dhe do të derdhë në arkat e klubit kryeqytetas rreth 70 milionë euro në sezon, një shifër e konsiderueshme kjo, që do të ekuilibrojë jo pak situatën ekonomike.

Krahas saj, drejtuesit e klubit po punojnë për një sërë marrëveshjesh tregtare, që do të shtonin edhe më tej të ardhurat dhe paralelisht, synohet largimi i futbollistëve që nuk bëjnë pjesë në planet e klubit, në mënyrë që të ulen ndjeshëm zëri i pagave në buxhet.

Pas argjentinasit Di Maria, në Paris synojnë të largojnë edhe emra si Icardi, Neymar e Draxler, që kanë paga mjaft të larta, teksa lista e lojtarëve që nuk bëjnë pjesë në planet e klubit është shumë më e madhe se kaq.