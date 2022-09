PSG përgjysmon ofertën për Skriniar, ja sa është shifra që parizienët janë të gatshëm t’i paguajnë Interit

Milan Skriniar vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për shkak të kontratës së tij me Interin e cila skadon në verën e vitit 2023. Prej kohësh ka nisur puna për rinovimin e tij, megjithatë ende nuk është arritur asnjë akord.

Sipas Gazzetta dello sport, Paris Saint-German nuk ka hequr dorë dhe në janar do të dërgoj një ofertë prej 30 milionë euro. Që në merkaton verore kampionët e Francës ushtruan presion për ta rrëmbyer qendërmbrojtësin sllovak, megjithatë asnjë akord nuk u arrit.

Ndërsa tani ka një ngërç të madh midis interit dhe lojtari dhe një marrëveshje duket shumë larg. 27-vjeçari është pjesë e Interit që prej vitit 2017 dhe në të gjitha sezonet me “zikaltrit, Skriniar ka qenë pika më e fortë në repartin e prapavijës.

Megjithatë ideja për të luajtur me yjet e Paris Saint-German, si Lionel Messi, Kylian Mbappe apo Neymar, mund ta tundoj Sllovakun, pasi në qoftë se nuk arrihet një marrëveshje midis tij dhe Interint deri në fundit e vitit, “zikaltrit” do të jenë të detyruar për të nxjerrë në merkaton dimërorë, për të përfituar nga transferimin i tij, për mos ta humbur me parametra zero në verë.

Edhe në sezonin e ri 27-vjeçari ka qenë titullar fiks për trajneri Simeone Inzagi që pas shtatë javësh ndodhen në venin e shtatë në renditje.