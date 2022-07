PSG prezanton këtë të martë trajnerin e ri, “yjet” një javë shtesë pushim

Paris Saint-Germain (PSG) do të prezantojë trajnerin e ri, francezin Cristophe Galtier, të martën, në një konferencë për shtypin, në stadiumin “Parc des Princes”. Sipas gazetës “L’Eqiupe”, ish-tekniku Lille dhe Nice, do të firmosë kontratë dyvjeçare. Galtier do të marrë vendin e Mauricio Pochettinos, që ra dakord të prishte kontratën me parizienët për 10 milionë euro dëmshpërblim.

PSG nuk e ka konfirmuar zyrtarisht firmën me Galtier, por ka lajmëruar organizimin e një konference për shtypin të martën, në orën 14:00.

Paraditen e kësaj të hëne, disa lojtarë, duke përfshirë si Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi dhe Julian Draxler, u paraqiten për qendrën sportive të PSG-së për t’iu nënshtruar testeve mjekësore dhe fizike përpara seancës së parë stërvitore që do të zhvillohet nesër, në orën 16:30, me sa kuptohet nën urdhrat e Galtier.

Lojtarët që kanë qenë të grumbulluar me kombëtaret e tyre në qershor, si Kylian Mbappé, Leo Messi apo Neymar, kanë një javë shtesë pushim, kështu që do t’i bashkohen skuadrës më 11 korrik.