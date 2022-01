PSG tenton afrimin e dy mesfushorëve “big” për të bindur Mbappe të qëndrojë!

Sipas mediave ndërkombëtare Paris Saint Germain po mendon për dy goditje big në mesfushë për të bindur Kylian Mbappe të qëndrojë te parizienët edhe sezonin e ardhshëm. Drejtori sportiv Leonardo ka piketuar dy lojtarë që do të jenë të lirë verën e ardhshme për repartin e ndërmjetëm.

Bëhet fjalë për Franck Kessie të cilit kontrata me Milanin i skadon në 30 qershor dhe Paul Pogba që gjithashtu është në muajt e tij të fundit me Manchester United.

Te PSG kanë bindjen se me afrimin e dy mesfushorëve do të bindin Kylian Mbappe të refuzojë largimin nga Reali i Madridit dhe të rinovojë me klubin francez.