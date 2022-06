PSG zyrtarizon drejtuesin e ri, i njohur për zhvillimin e talenteve

Paris Saint-Germain ka zyrtarizuar këtë të premte emërimin e Luis Campos këshilltar futbolli me efekt të menjëhershëm. Ai do të jetë përgjegjës për organizimin, nënshkrimet dhe zhvillimin e ekipit.

Eksperti i futbollit me famë botërore është një pionier në zhvillimin dhe përmirësimin e lojës, i njohur për qasjen e tij moderne dhe novatore. Gjatë gjithë përvojës së tij, Luis Campos ka shoqëruar karrierën e shumë emrave të mëdhenj të futbollit, duke nxitur zhvillimin e talenteve, që janë bërë lojtarë të mëdhenj në mbarë botën.

“Jam shumë i lumtur që bashkohem me Paris Saint-Germain, të cilin e konsideroj si klubin më ambicioz në botë. Ne ndajmë të njëjtin vizion, një vizion në të cilin unë besoj fort. Jam i etur të filloj të punoj për të zhvilluar potencialin e jashtëzakonshëm të klubit”, – tha Luis Campos.

