PSV Eindhoven bën ‘tris’, NEC Nijmegen peshë e lehtë për skuadrën e Van Nistelrooy

PSV Eindhoven u rikthye te fitorja ne kampionat teksa kaloi pa probleme NEC Nijmegen në shtëpi me rezultatin 3-0. Skuadra e Ruud Van Nilstelrooy me moralin e larte pas triumfit në mesjave ndaj Arsenalit vijoi rendimentin pozitiv pasi dominoi plotësisht sfidën nga minuta e parë deri tek e fundit.

Fillimisht sulmuesi anësor Anëar El Ghazi kaloi ne avantazh skuadrën e tij pasi përfitoi nga një harkim i Gapkos në zonë në të 18’. PSV vijoi të kontrollonte takimin ndërsa golin e dytë e shënuan me anë të Luuk de Jong pas një penalltie të ekzektuar sakte pesë minuta pas startit të pjesës dytë.

Portieri Cilessen e kuptoi krahun e por nuk arriti të ndalte gjuajtjen e bashkëkombasit të tij që ishte shumë e fortë në cepin e djathtë të portës. Goli i tretë dhe i fundit i sfidës u realizua nga Noni Madueke i ardhur nga stoli në të 84’.

Edhe njëherë tjetër Cody Gapko bëri gjithçka mirë dhe me një asist perfekt nxori sulmuesin anglez në një pozicion të favorshëm, me këtë të fundit që nuk gaboi. Fitorja në ‘Phillips Stadion’ e ngjit PSV në vendin e dytë në kuotën e 27 pikëve, vetëm një më pak se Ajaxi kryesues, ndërkohë që Nijmengen zbret në vendin e 15-të me 11 pikë.