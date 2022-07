Pushimet magjike të legjendës së NBA-së në Mesdhe me jahtin 170 milionësh (euro)

Magic Johnson (62 vjeç) e ka bërë traditë që një pjesë të verës ta kalojë duke shijuar bukuritë e Detit Mesdhe dhe disa prej qyteteve turistike më ekskluzive në zonë, shumë të kërkuar në këtë periudhë të vitit. Për më tepër, legjenda e basketbollit nuk udhëton vetëm, pasi ndan një udhëtim me personazhe të famshme dhe bashkëshortet e tyre.

Në këtë rast, aventura e tij e fundit po e çon kryesisht përmes Greqisë, ku ka vizituar vende si Santorini, Mykonos apo Athinë dhe ka kaluar kanalin e famshëm të Korintit. Legjenda e NBA-së nuk ka munguar asnjë verë në Mesdhe që nga viti 2017 dhe shoqërohet gjithmonë nga miq të njohur si Samuel L. Jackson apo LL Cool J.

Today I had a life changing experience filled with so much biblical history. We visited the Acropolis of Athens, a fortified citadel located on the top of a hill with four Temples. We saw historical landmarks including the Parthenon dedicated to Athena the Virgin in 447 BC, pic.twitter.com/MCaaKArp5S

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022