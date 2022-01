Qetësohet Pioli, kapiteni gati për “finalet” me Juven dhe Interin

Milan do të përballet sot në “San Siro” kundër Spezias (18:30), me objektivin për të arritur fitoren e katërt radhazi në kampionat.

Stefano Pioli ka marrë një lajm të mirë ditën e sotme. Alessio Romagnoli ka kaluar koronavirusin, duke rezultuar negativ në tamponin e fundit.

Kapiteni është shëruar dhe nesër do t’i bashkohet skuadrës në stërvitje. Pas Spezias, Milani luan me Juventusin dhe derbin me Interin.

27-vjeçari do të jetë i gatshëm për këto dy takime tepër të rëndësishme për objektivin titull të kuqezinjve.

Pioli po përballet me vështirësi në repartin defensiv, aty ku mungojnë Simon Kjaer dhe Fikayo Tomori për shkaqe dëmtimesh.

Rikthimi i Romagnolit qetëson trajnerin e Milanit, i cili shpreson të ketë sa më shpejt në dispozicion edhe anglezin Tomori.