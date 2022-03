Ramadani: Dy pikë të humbura, mund ta harrojmë këtë ndeshje vetëm më fitoret e radhës

Zekirija Ramadani, trajner i Egnatias, e ka të vështirë të gjejë fjalët për dy pikët e hubura në shtesë ndaj Partizanit. Ai kritikon lojtarët e tij që nuk e menaxhuan si duhet lojënnë shtesë.

“Të vish në avantazh në minutën e 89-të dhe të kesh dy futbollistë më tepër, e kam të vështirë të gjej fjalët e duhura. Jam shumë i mërzitur, sepse për menaxhimin e minutave shtesë nuk duhet trajner, kishim dy lojtarë më shumë. Kishte shumë episode brenda takimit, patëm fat tek penalltia, po të barazonte Partizanit mund të kishim më shumë vështirësi. Një pikë duket mirë, por mund të kemi humbur dy, që në të ardhmen mund të na kushtojmë shtrenjtë.

Shpërqendrimi në fund: “Lojtarët menduar se gjithçka mbaroi, ndërhyrja ishte 80 metra larg portës sonë, dueli i humbur ajror dhe pastaj cilësia e lojtarit të Partizanit. Mund të evitohej me një ndërhyrje në mesfushë. Nuk pajtohem e me arsyetimin Levendit, duhej të shtynte kundërshtarin, jo e kundërta, mund të kishte qenë edhe faull për ne. Dy-tri herë që tentuam me pasime, kemi dalë shumë mirë. Kur nisën minutat shtesë, kishim faull për ne, aty duhet ta mbanim topin deri në fund. Edhe kur u humb topi u krye ndërhyrje 80 metra larg portes sonë, mund të bëhej një ndërhyrje tjetër. Po të kisha mundësi zëvendësimi, mund ta kisha bërë.”

Barazim i kushtueshëm: “Është shumë e rëndë, vetëm një gjë mund të ndikojë që të harrohet kjo që ndodhi: fitoret në ndeshjet e radhës. Do të bëjmë analizën për të parë se çfarë duhej të bënim ndryshe.”