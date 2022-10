Sergio Ramos pritet që së shpejt të rinovojë me klubin e Paris Saint-Germain, me kontratën që i mbaron në qershor të vitit të ardhshëm.

Mediet franceze raportojnë se klubi dëshiron ta ketë për më gjatë mbrojtësin spanjoll, i cili duket se po kalon një moment shumë të mirë.

Më tej bëhet me dije se palët do të rinovojnë me një vit dhe në kontratë do të përfshihet edhe mundësia e një viti tjetër plus.