Rangers “kafshatë” e lehtë për Ajaxin, çfarë zhgënjimi Eintrachti i Frankfurtit

Ajaxi i Amsterdamit “shtyp” (4-0) pa mëshirë Glasgow Rangers në ndeshjen e parë në Grupin A të zhvilluar në kryeqytetin e Holandës. “Harkëtarët” e mbyllën praktikisht sfidën brenda pak më shumë se gjysmë ore lojë, me tre gola të shënuar nga Alvarez, Berghuis dhe Kudus. Dominimi i vendasve vijoi edhe në pjesën e dytë, reflektuar me golin e dytë personal të Berghuis dhe të katërtin për Ajaxin, që merr me lehtësi tri pikë të plota përballë ekipit skocez.

Zhgënjen Eintrachti i Fankrfurtit, kampion në fuqi i Europa League-s, teksa u mposht 0-2 nga Sportingu i Lisbonës. Për skuadrën portugeze shënuan në pjesën e dytë Edwards, Trincao dhe Santos.