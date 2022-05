Rastësia e çuditshme/ Nga Peter te Kasper, Schmeichel-at “dërgojnë” Romën në finale

Roma rikthehet të luajë një finale europiane pas plot 31 vitesh, teksa herën e fundit që bënin diçka të tillë, ka qenë në sezonin 1990-1991, në Kupën UEFA, që sot njihet si Europa League.

Atëherë verdhekuqtë drejtoheshin nga argjentinasi Otavio Bianchi dhe në finale u mposhtën nga Interi i Trapatonit në pankinë e gjermanëve si Mathaus, Brehme e Klinsmann në fushë.

Megjithatë koicidenca lidhet me gjysmëfinalet, pasi atëherë Roma eliminoi Brondby-n, që në portë kishte legjendën daneze Peter Schmeichel, i cili më vonë bëri një karrierë fantastike te Manchester United.

Këtë herë, 31 vite më vonë, Roma eliminon Leicesterin me një tjetër Schmeichel në portë, djalin e Peter, Kasperin, i cili pësoi dy gola në 180 minuta përballë verdhekuqve.



Pavarësisht kësaj, këtë herë Roma do të synojë të marrë trofeun në finalen e 25 majit në “Air Albania”, ku do të përballet me holandezët e Feyenoord.