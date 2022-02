Reagimi i legjendave të sportit: Lavdi Ukrainës! Të bashkuar, fitojmë!

Nisja e pushtimit të Ukrainës nga Rusia ka nxitur reagime në mbarë botën. Tre nga sportistët më të famshëm të Ukrainës ish-boksieri i famshëm, Wladimir Klitschko, shahisti me famë botërore Garry Kasparov dhe ish-“ylli” I futbollit, Andriy Shevchenko, kanë ngritur zërin dhe premtuan rezistencë për të mbrojtur atdheun e tyre.

Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi përmes një mesazhi televiziv se një operacion ushtarak ka nisur në lindje të Ukrainës, por me kalimin e orëve, u sulmuan më shumë zona të vendit.

Mesazhi i Klitschkos

Vladimir Klitschko e bëri të qartë se Ukraina nuk do të dorëzohet përballë pushtimit rus.

“Të jeni të sigurt: Ukraina është e fortë! Ajo ka një kryeqytet të forte, Kievin, qytete të forta, fshatra dhe një popull të forte, solid dhe të bashkuar, që vlerëson mbi të gjitha pavarësinë, sovranitetin dhe paqen në Evropë. Vullneti i saj për të ekzistuar është i pafund. Lavdi Ukrainës!” shkroi në Twitter Klitschko, i cili u regjistrua si rezervist në forcat territoriale të Ukrainës në fillim të këtij muaji.

“Demokracia dhe liria nuk kanë çmim… Ukraina dëshiron paqe, liri dhe sovranitet”, tha Klitschko në atë kohë.

Vëllai i tij më i vogël, Vitali Klitschko, gjithashtu një ish-kampion bote, është kryebashkiak i Kievit.

Mesazhi i Kasparovit

Kundër nisjes së operacionit ushtarak nga Rusia dhe është edhe legjenda e shahut, Garry Kasparov.

“Çdo dollar në tregtinë me Rusinë që kur pushtoi Ukrainën në vitin 2014, çdo euro e fituar nga marrëveshjt korruptive me miqtë e tij, e ndihmuan Putinin të ndërtonte makinën e luftës që po përdor për të masakruar civilët në Evropë sot”, shkroi Kasparov në Twitter.

Every dollar in trade with Russia since he invaded Ukraine in 2014, every Euro of corrupt deals with his cronies, helped Putin build the war machine he is using to slaughter civilians in Europe today. Now you must help Ukraine fight against the monster you helped create.

— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022