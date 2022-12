Reagimi i trajnerit të Portugalisë: Përmbusha një ëndërr, mora vendime të vështira

Fernando Santos dha dorëheqjen, këtë të enjte, si trajner portugez. Trajneri la një mesazh falënderimi për një ëndërr të realizuar dhe zgjedhjet e vështira që bëri.

“Unë largohem me një ndjenjë të madhe mirënjohjeje për privilegjin dhe nderin që kisha duke qenë trajneri i Portugalisë. Ishte një ëndërr që e përmbusha, një synim jetësor që e përmbusha. Kur drejton një grup, duhet të merrni vendime të vështira, është normale që jo të gjithë janë të kënaqur me zgjedhjet që bëra, por gjithmonë mendoja për më të mirën për përzgjedhjet e mia. Faleminderit kolegëve të mi trajnerë, klubeve, të cilët dhanë shumë lojtarë te kombëtarja dhe me të cilët kam pasur gjithmonë një marrëdhënie të shkëlqyer, të hapur dhe besnike”, deklaroi Santos.

“Falënderoj ekipin tim teknik, FPF-në, të gjithë stafin që punoi më ngushtë me mua vitet e fundit, por edhe të gjithë ata që u bashkuan me mua në FPF. Ata do të mbeten përgjithmonë në zemrën time…

Fjala e fundit, për tifozët portugezë, tani e tutje do të jem një nga shumë miliona që do të mbështesin kombëtaren. Do të jem me shpirt e trup, si gjithmonë, jo në fushë, por në tribuna dhe kudo që të jem, jam për të kënduar himnin tonë dhe për të uruar që ekipi i të gjithëve të na dhurojë shumë gëzime”, përfundoi Santos.