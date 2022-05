Real Madrid – Liverpool, finalja më e përsëritur e Championsit

Mohamed Salah e tha menjëherë sapo eliminoi Villarrealin: “Të jem i sinqertë, dua Realin e Madridin në finale”. U tha, u bë. Real Madridi arriti një tjetër përmbysje spektakolare, këtë herë kundër City-t në “Bernabéu” në kohën shtesë në një natë magjike për klubin mbretëror, që do të luajë finalen e 17-të në historinë e kompeticionin më të mirë për klube.

Do të ketë përballë në finale Liverpoolin e Jurgen Kloppit, më 28 maj, në Saint-Denis. “The Reds” do të kërkojnë hakmarrjen për humbjen e finales së vitit 2018 në Kiev. Në një duel që tashmë është historia e Champions League.

Real Madrid-Liverpool do të jetë finalja më e përsëritur në historinë e Champions League. Do të jetë hera e tretë që të dyja skuadrat do të takohen në një finale, në dy precedentët ndajnë nga një sukses. Asnjëherë më parë nuk ishte luajtur një finale Championsi më shumë se dy herë në Kupën Evropiane.

Finalja e parë u luajt në vitin 1981, kur Liverpool fitoi 1-0 po në qytetin e Parisit. Të besuarit e Bob Paisleyit i lanë djemtë e Vujadin Boskov pa trofe. Juanito, Del Bosque, Camacho, Cunningham… mbetën pa bërë histori në klubin mbretëror.

Hera e dytë që u përplasën “Los Blancos” me “The Reds” ishte në vitin 2018. Reali i Zidane mbërriti në Kyiv pasi kishte fituar dy tituj radhazi. Ajo finale më shumë së për dëmtimin Salah nga Ramos mbahet mend për gafat e Karius. Reali fitoi 3-0.

Klopp humbi finalen e tij të dytë, megjithëse një vit më vonë Liverpooli u ngjit në fron pas suksesit ndaj Tottenhamit.

Tani është finalja e 28 majit, në Paris, një tjetër duel historik mes dy klubeve të mëdha.