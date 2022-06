Real Madrid nis negociatat për yllin e Dortmund, ofron 90 milionë euro për 18-vjeçarin

Real Madrid ka nisur bisedimet për të afruar yllin anglez të Borussia Dortmund, Jude Bellingham në Spanjë.

18-vjeçari ka kaluar një sezon shumë të mirë te gjermanët dhe po ashtu edhe me kombëtaren e angleze.

Mesfushori ka kontratë deri në 2025-ën me Dortmund, megjithatë gjigantët europianë, me në krye madrilenët po e vëzhgojnë me shumë vëmendje talentin.

Ndërsa të gjithë po mendojnë se Bellingham do të rikthehet në Angli, duket se aventura e radhës së 18-vjeçarit do të jetë do të jetë diku tjetër.

Mediat spanjolle raportojnë se Jude është targeti kryesor i “Los Blancos” dhe më tej shtohet se ata janë të gatshëm të ofrojnë 90 milionë euro për ta afruar anglezin gjatë verës së 2023-shit.

Ndërkohë duhet theksuar se gjatë sezonit që u mbyll, mesfushori luajti në 44 ndeshje në të gjitha kompeticionet, duke shënuar 6 gola dhe duke dhënë 14 asiste.