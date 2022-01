Real tërhiqet nga gara për mbrojtësin, shkak pretendimet e larta financiare

Real Madrid ishte një nga klubet pretendente për të marrë shërbimet e Antonio Rudiger sezonin e ardhshëm me kosto zero duke qenë se mbrojtësit i skadon kontrata me Chelsean dhe nuk preferon të rinovojë me londinezët.

Në këtë formë, spanjollët iu duk mundësia ideale për ta transferuar gjermanin megjithatë së fundmi mediet britanike theksojnë se Los Blancos nuk janë më në garë për Rudiger. Kjo sepse drejtuesit e Realit janë njohur me kërkesat ekonomike të mbrojtësit dhe nuk janë aspak dakord me lojtarin.

Bëhet fjalë për një kërkesë financiare prej 200.000 paund në javë, me madrilenët që një shifër të tillë e konsiderojnë të ekzagjeruar. Kështu, duke mos pasur edhe një urgjencë në lidhje me rolin e qendërmbrojtësit pasi aty aktivizohen Militao dhe Alaba, spanjollët i lejojnë rrugë të lirë klubeve si Bayern Munich, PSG apo edhe Juventus.