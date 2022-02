Reali lodhet me Mbappe, spanjollët ultimatum lojtarit të PSG

Real Madrid është klubi më favorit për të siguruar shërbimet e Kylian Mbappe në merkaton e ardhshme. Madrilenët presin ta nënshkruajnë sulmuesin me parametër zero duke qenë se 22-vjeçari është në vitin e fundit të kontratës me PSG dhe ka hezituar të firmosë rinovimin.

Në fakt, dukej se ishte çështje kohe para se Real dhe Mbappe të deklaronin se në sezonin e ardhshëm do të ishin bashkë, por së fundmi, parisienët po luftojnë fort që ta mbajnë xhevahirin e tyre edhe për sezonet në vazhdim.

Klubi kryeqytetas është i gatshëm ta shndërrojnë Mbappe në futbollistin më të paguar në botë teksa i ofron 60 milionë euro në sezon. Një shifër e çmendur nga e cila francezi duket se po lëkundet dhe në deklaratat e fundit ka theksuar gjithnjë e më shumë se PSG është një klub i madh dhe se nuk e ka mendjen te merkato.

Ndaj, Los Blancos kanë nisur të lodhen nga kjo situatë e krijuar dhe sipas Times, drejtuesit spanjollë i kanë vendosur një ultimatum Mbappe. Ky i fundit duhet të vendosë në ditët e ardhshme nëse do të bashkohet me Real Madridin, apo nëse do të qëndrojë në Paris teksa spanjollët nuk kërkojnë të humbasin edhe më shumë kohë me “operacionin” Mbappe.