Reali rinovon me Vinicius, priten edhe konfirmimet e dy brazilianëve të tjerë

Tifozët e Real Madridit mund të flenë të qetë. Siç raportohet nga mediet spanjolle, Vinicius Jr dhe klubi i “Los Blancos” kanë rinovuar kontratën.

Braziliani raportohet se ka nënshkruar një kontratë të re me klubin spanjoll, pjesë e së cilit tashmë do jetë deri në 2027-ën, po ashtu me rinovimin sulmuesi do të ketë edhe një rritje të pagës.

Njoftimi zyrtar ende nuk është dhënë sepse Florentino Perez, i cili planifikon të festojë këtë ngjarje së bashku me dy rinovime të tjera të rëndësishme, si ato të Rodrygo dhe Eder Militao.