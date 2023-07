“Realizimi i një ëndrre”, Alcaraz në “qiellin e shtatë” pas fitores në Wimbledon

Carlos Alcaraz arriti një fitore të madhe 3-2 në finalen e Wimbledon përballë Novak Djokovic. 20-vjeçari spanjoll mposhti 36-vjeçarin serb në duelin e zjarrtë final, që zgjati 4 orë e 42 minuta.

Ylli i ri i sportit të tenisit, siguroi për herë të parë suksesin e jashtëzakonshëm në Wimbledon, që pritet të mos jetë i vetmi për të.

Pas fitores së madhe, Alcaraz nuk i kurseu elozhet për Djokovic, me këtë të fundit që debutonte si profesionist në tenis pikërisht atëherë kur lindi talenti nga Murcia.

Look at that crowd, all for one man.@CarlosAlcaraz takes his trophy to the #Wimbledon balcony 🏆 pic.twitter.com/aXnWQVeTGO

