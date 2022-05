“Realizuam një ide të çmendur”, Duka: Roma-Feyenoord finale e paharrueshme

Roma-Feyenoord është dueli që do të shijojmë pas 19 ditësh në “Air Albania”. Finalja e Conference League do të luhet në kryeqytetin shqiptar të mërkurën e 25 majit, ditë festive për të gjithë.

“Një ide e çmendur në fillimet e saj”, e cilëson Armand Duka organizimin e kësaj finaleje në stadiumin kombëtar. Presidenti i FSHF-së ka postuar në faqen e tij zyrtare, ku ndër të tjera shkruan:

“Dita historike po vjen, Roma & Feyenoord do e bëjnë të paharrueshme finalen e Tiranës. Kush do ta fitojë për herë të parë këtë Kupë? Do të vendoset në tapetin e Arenës tonë të mrekullueshme.

Një ide e çmendur në fillimet e saj, por pas një pune voluminoze disa vjeçare të administratës së FSHF-së ja dolëm ta mirëpresim në Shqipëri.

Dua t’i falënderoj ata që na besuan në iniciativën tonë, Komitetin Ekzekutiv dhe administratën e UEFA-s, por edhe ata që na mbështetën pa kursim, ashtu si edhe të gjitha institucionet e vendit.

Kemi investuar të gjithë energjitë tona për një organizim perfekt për këdo që do të jetë në Shqipëri dhe jam i bindur se do të kaloni orë e ditë të mrekullueshme në vendin që Mikpritjen e ka të shenjuar në traditën e tij.

I siguroj miqtë tanë se Federata e Futbollit do ja shpërblejë besimin e dhënë duke e bërë të paharrueshme këtë finale historike”, përfundon kreu i futbollit shqiptar.