Refuzoi ekipet e mëdha italiane, simboli i Sassuolos rinovon deri në vitin 2027

Lajmi që përflitej prej kohësh tashmë është bërë zyrtar. Domenico Berardi ka rinovuar deri në vitin 2027 me Sassuolon, skuadër e vetme në të cilën ka luajtur si profesionist. Berardi do të marrë 3 milionë euro në sezon dhe do të jetë flamuri i klubit jeshilzinjtë

Njoftimi i Sassuolos:

“Sassuolo Calcio Sports Union njofton rinovimin kontraktual të paraqitjeve sportive të lojtarit Domenico Berardi (ditëlindja ’94, sulmues) deri më 30 qershor 2027. Historia e pafundme e një pasioni jeshilzi! Përpara së bashku!”