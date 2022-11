Reja, për “tuttomercattoweb”: Asllani dhe Kubulla të huazohen, ju tregoj defektin e Brojës

Edy Reja ka dhënë një intervistë të gjatë për “Tuttomercattoweb” në prag të miqësores Shqipëri-Itali, që zhvillohet këtë të mërkurë në “Air Albania”. Intervista nis me një pyetje që lidhet me humben ndaj Polonisë, në “Air Albania”, ku një fitore e mundshme do ta çonte Shqipërinë në “play off”-in e Botërorit.

A jeni të zhgënjyer nga ajo humbje?

Ishte ndeshja e fundit, nëse fitonim do të shkonim në play-off. Dhe Rusia nuk do të ishte atje, kështu që ne e kishim rrugën të shtruar… Nuk ka zhgënjim, por në një moment shpresonim shumë.

Kombëtarja Shqiptare është në rritje të vazhdueshme, shumë futbollistë luajnë në Itali…

Ka shumë prej tyre. Është Djimsiti, pastaj Kumbulla që është një djalë shumë i mirë, por fatkeqësisht nuk po gjen shumë hapësirë ​​te Roma. Ismajli po rritet tek Empoli, një mbulues i madh. Sikur të ishte pak më i qetë në fazën e posedimit të topit mund të bëhej një futbollist i rëndësishëm, një lojtar i madh. Dhe pastaj Hysaj, Bajrami dhe Berisha, kapiteni ynë.

Dhe i riu Asllani, që po gjen pak hapësirë ​​te Interi…

Ai duhet të luajë. Unë jam egoist në këtë rast, sepse flas si trajner i Shqipërisë. Shpresoj që ai dhe Kumbulla të huazohen në janar për të gjetur më shumë hapësirë.

A keni biseduar me Asllanin dhe Kumbullën për këtë? Çfarë thonë ata?

Po, ua kam thënë. Ata nuk janë shumë të lumtur, por çfarë mund të bëjmë ne? Kanë kontratë me dy klube të mëdha. Duke thënë këtë, shpresoj se diçka mund të ndodhë, duke pasur parasysh moshën e tyre. Duhet të luajnë më shumë.

“Ylli” juaj i ri luan në Angli: Armando Broja i Chelsea-t…

Ai ka një potencial të madh, është një lojtar i strukturuar, 190 cm i gjatë, ka teknikë dhe shpejtësi të madhe, nuk e kap dot kur niset. Ka vetëm një fazë, që është posedimi i topit. Duhet të përmirësojë të dytën, sepse kur aksioni ka mbaruar, ndihmon pak. Nga ky këndvështrim, këtë vit ai po ecën pak më mirë, por sigurisht që nuk e ndihmon fakti që luan 20 ose maksimumi 30 minuta.

Në verë, Atalanta, Milani dhe Napoli ishin në gjurmët e tij…

Është e vërtetë, Napoli e kërkonte me ngulm. Giuntoli ishte i interesuar, e di që foli edhe me ne… Por ai synonte të qëndronte në Chelsea, një klub që më pas i rinovoi kontratën.

Ndoshta edhe De Laurentiis ju ka telefonuar për t’i kërkuar informacion?

Kam folur me Giuntolin, sepse është ai që bën merkaton e transferimeve. Pastaj, presidenti nuk i bën kurrë këto biseda, ai nuk merret me çështje teknike. Ai thjesht dëshiron të dijë nëse lojtarët janë në formë nga pikëpamja fizike.

Çfarë ekipi kombëtar prisni?

“Pres që Mancini të mund t’u japë hapësirë ​​atyre që kanë pasur më pak. Jo një kombëtare eksperimentale, por me disa risi”.

Çfarë shpjegimi keni dhënë për Italinë jashtë Botërorit?

“Ne trajnerët e mbajmë gjithmonë në konsideratë të madhe këdo që ju çoi në krye dhe ju shënoi tetë gola

Është e habitshme, me fillimin e ngadaltë të Juventusit dhe më pas rënien e Interit. Kampionati thotë se Napoli do të shkojë deri në fund, ata kanë një skuadër adekuate. Spalletti i ka dhënë skuadrës stimuj të mëdhenj dhe nuk ka ‘prima donna’. Gjithçka është në kontekstin e lojtarëve normalë, nuk ka më Koulibaly dhe Insigne, që mund të kishin diçka më shumë nga pikëpamja e karakterit. Edhe në fazën mbrojtëse funksionon mirë. Pasi topi humbet, të gjithë vihen në dispozicion të rikuperimit të tij. Kjo do të thotë që grupi punon.

Napoli edhe më i fortë se ai i 91 pikëve?

Ky aktuali ka diçka shtesë, luan po aq mirë dhe Spalletti ka punuar shumë mir. Po flasim për një grup solid, ku të gjithë pranojnë vendimet e trajnerit. Kjo është mbi të gjitha thelbësore në një mjedis si Napoli, që provon gjithmonë një pikë referimi siç ishte Maradona, kërkon gjithmonë idhullin.

Tani ka Kvaratskhelian…

Është e vërtetë, por ai po shfaqet tani. Ky lojtar është në buzët e të gjithëve, por jo një ‘prima donna’. Dhe ajo nuk është e vetmja blerje e madhe. A e keni parë Kim? Dua të lavdëroj Lobotkën. Ai është një futbollist i çmendur, ka një dinamizëm dhe një teknikë që nuk e shoh te lojtarët e tjerë.

Po rivalët?

Napoli po ecën shumë shpejt, grumbullimi i atyre pikëve është diçka e pabesueshme. Ata po galopojnë si të çmendur, është e ekzagjeruar. Nëse udhëton kështu, kush mund ta rrezikojë skuadrën e Spallettit?!

Problemi është se në kombëtare nuk ke kohë për t’u rikuperuar. Nuk keni kohë, çdo ndeshje është vendimtare. Nga ky këndvështrim nuk duhet të shikojmë askënd në fytyrë.

Shumë borxhe mirënjohjeje, me pak fjalë…

E pamë edhe me Lippin në vitin 2010. Ju ende vini bast për disa lojtarë, sepse ata ju thonë se janë mirë dhe ju u besoni atyre, por ndoshta nuk është kështu. E kuptoj: është e vështirë të largosh lojtarë të rëndësishëm, por mos bëni kurrë formacione me borxhe mirënjohjeje. Pastaj Italia pati edhe fat të keq, me gjithë ato penallti të humbura.

A ishte i drejtë konfirmimi i trajnerit Mancini pas debaklit në Palermo?

Po, sigurisht. Mendova se mund të kishte një ndryshim, por ai punoi shumë duke fituar Kampionatin Evropian me një ekip që askush nuk mendonte se mund ta fitonte. Krijoi një grup të jashtëzakonshëm, doli përtej limiteve të kombëtares italiane në Kampionatin Evropian.

Cila do të jetë e ardhmja juaj?

Me presidentin e federatës kam një marrëdhënie shumë të mirë, jam i qetë. Pas këtyre miqësoreve do të kalojmë disa ditë për të vendosur se çfarë do të bëjmë dhe më pas do të mblidhemi për të marrë një vendim.

Çfarë loje prisni nesër?

Kur luan kundër Italisë, motivimi është vetvetiu ekstra. Ka një pritshmëri të madhe nga ana e popullit, shqiptarët kanë konsideratë të madhe për italianët, ata i shohin të gjitha ndeshjet tona dhe i njohin mirë të gjitha skuadrat. Shqipëria mund të konsiderohet një brinjë e Italisë dhe ndeshja duhet të jetë një festë. Shpresoj të dalë një lojë e mirë dhe Shqipëria të bëjë mirë. Nuk po them të marrim një rezultat pozitiv, por të bëjmë paraqitje të mirë. Kjo do të thotë të bëjmë hapa të mëtejshëm përpara.