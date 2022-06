Reja zgjedh dilemat, ja si pritet të rreshtohen kuqezinjtë ndaj Islandës

Shqipëria nis rrugëtimin e edicionit të tretë të Ligës së Kombeve, teksa ndeshja e parë do të jetë ajo ndaj Islandës në transfertë, me kuqezinjtë që do të kërkojnë tre pikët, pasi synojnë të fitojnë grupin, për të shtuar shanset e kualifikimit në Europian.

Armando Broja, Myrto Uzuni dhe Keidi Bare do të jenë mungesat për Shqipërinë në transfertën islandeze, ndërsa trajneri Edi Reja duket se ka ndarë mendjen edhe për formacionin që do të hedhë në fushë nga minuta e parë.

Kështu në portë do të jetë kapiteni Etrit Berisha dhe para tij treshja e konsoliduar e mbrojtjes Ismajli-Kumbulla-Gjimshiti. Në krahët e mesfushës do të luajnë Hysaj nga e majta dhe Ivan Balliu në të djathtë, me këtë të fundit që ka rritur ndjeshëm nivelin në sezonin e sapo-mbyllur dhe ka fituar një vend në formacion.

Në qendër të mesfushës konfirmohet Gjasula, që do të mbështetet nga Abrashi i rikthyer nga dëmtimi dhe Endri Çekiçi më i avancuar, ndërsa Kristjan Asllani do ta nisë nga stoli, për t’u përdorur në pjesën e dytë.

Nuk ka dilema as në sulm, teksa në krah të Cikalleshit, besimi do t’i jepet bomberit të Superiores, Taulant Seferi, me Balajn dhe Vrionin që do ta nisin nga pankina. Islandë-Shqipëri do të startojë të sonte në orën 20:45, live dhe ekskluzivisht në ekranin e SuperSport 2.

Më poshtë formacioni i kuqezinjve: