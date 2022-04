Rennes vazhdon të ëndërrojë pjesëmarrjen në Champions, Majer fundos St Etiennin

Rennes vazhdon të ëndërrojë pjesëmarrjen në Champions sezonin e ardhshëm. Skuadra e drejtuar nga Genesio triumfoi 2-0 përballë St Etienne në kuadër të javës së 35-të, kur i kanë mbetur edhe tri ndeshje për të zhvilluar deri në fund të sezonit, ndërkohë që Monaco, e cila ndjek me tri pikë më pak, do të luajë këtë të diel ndaj Angers. Kjo humbje e fundos më tej St Etiennin, që renditet në vendin e 18-të, që e detyron të luajë në play out për të siguruar qëndrimin në Ligue 1.

Sa i përket kronikës, Majer shënoi golin e parë të takimit në fundin e pjesës së parë dhe i njëjti autor vulosi fitoren e vendësve 6 minuta para përfundimit të kohës së rregullt.