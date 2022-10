Rezultat i ngushtë, “La Casa de Quiz” zbulon gjysmëfinalistin e parë

Elton Çela bëhet është gjysmëfinalisti i parë i La Casa de Quiz. Ai arriti që të mundë në çerekfinalen e parë Dorian Rucin me rezultatin 40-35. Në një garë shuumë emocionuese, kjo përballje u vendos në rubrikën e fundit, aty ku të dy konkurrentët ia dolën që të gjenin lojtarin tek loja e enigmës.

Çela do të zbulojë tani se me kë do të ndeshet në raundin tjetër të La Casa De Quiz, teksa duhet të presë takimin mes Altin Gjatës dhe Blerim Zenunit.

La Casa De Quiz kthehet të martën në orën 18:00 dhe më pas do të vijojë të premten në orën 21:00. Nga java e ardhshme do të jetë dy herë në javë, për të vijuar deri në finalen e 18 nëntorit, dy ditë para fillimit të Kupës së Botës.